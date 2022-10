Constantino afirma que o PT não gosta do Nordeste: ‘Gosta da pobreza porque ele vive disso’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a campanha dos presidenciáveis

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula disputa o segundo turno das eleições com o presidente Jair Bolsonaro



Os candidatos à Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seguem fazendo campanha pela manutenção do que conseguiram no primeiro turno das eleições 2022 e também pelo alcance de novas conquistas eleitorais. O atual presidente esteve nesta sexta-feira, 14, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Na sequência Bolsonaro seguiu para Minas Gerais, onde pretende concentrar os compromissos nos próximos dias. Já Lula segue com campanha no Nordeste e passou esta sexta em Pernambuco. Durante coletiva de imprensa, o petista declarou: “Bolsonaro vai ter que colocar a faixa no meu pescoço”. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 14.

O comentarista Rodrigo Constantino disse que analisou os locais em que Bolsonaro precisa aumentar os votos para vencer as eleições. Além disso, ele disse que o Nordeste, onde Lula vence o atual presidente, não é amado pelo petista como o candidato fala. “Quando alguém que sobe o morro do Alemão, que só se faz com autorização do comando vermelho, quando alguém que só consegue ser solto pelo STF e tornado elegível em um malabarismo bizarro e patético, quando alguém que comanda tanto bandido e marginal corrupto e quando alguém é protegido pelo TSE e tem como vice o Geraldo Alckmin, que era o ex-chefe do Alexandre de Moraes, que tem feito de tudo para proibir uma campanha que fale mal do Lula por parte do Bolsonaro, temos que levar a sério. A gente fica até na dúvida se precisa de campanha, se precisa de eleição. Porque tem jogo de muitas cartas marcadas. O presidente Bolsonaro precisa ganhar com uma folga que nem algoritmo ou TSE dê conta de impedir o resultado. Ele precisa aumentar a margem no Rio e em São Paulo e virar em Minas, que não é nada impossível, e diminuir a margem no Nordeste. Para isso precisa de uma comunicação bem feita em relação aos feitos no governo, para mostrar que o PT não gosta do Nordeste. O PT não gosta do pobre nordestino. O PT gosta da pobreza porque ele vive disso”, comentou.

