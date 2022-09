Lula promete Forças Armadas ‘mais dignas’ em eventual terceiro mandato

Posicionamento do candidato à presidência da República ocorre junto a uma promessa de recriar o Ministério da Segurança Pública; fala foi feita a representantes de cooperativas paulistas

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o líder nas pesquisas de intenção de voto para retornar ao comando do Planalto



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma reunião com representantes de cooperativas em São Paulo nesta quarta-feira, 14, e prometeu que em um eventual terceiro mandato fará com que as Forças Armadas atuem de maneira “mais digna”. A fala do petista ocorreu junto a uma promessa de recriação do Ministério da Segurança Pública, já que a pasta teria uma atuação mais contundente no combate ao narcotráfico e de vigilância nas fronteiras brasileiras. “Vamos recriar o Ministério da Segurança Pública para controlar corretamente o narcotráfico, o tráfico de armas, controlar quase 17 milhões de quilômetros de fronteiras secas e quase 8 milhões [de quilômetros] de fronteiras marítimas, além de controlar nosso terreno. E aí, possivelmente, a gente vai ocupar nossas Forças Armadas com coisas mais dignas, com coisas mais sérias e com coisas mais necessárias ao povo brasileiro”, afirmou. Existente no governo de Michel Temer, o Ministério da Segurança Pública foi incorporado ao Ministério da Justiça durante a gestão Bolsonaro. Além da pasta, outras como o da Pequena e Média Empresa, o da Cultura e o dos Povos Originários estão nos planos do petista. “Vai exigir que toda vez que você pense em economia e geração de emprego e crescimento econômico, você pense na questão climática porque, se não pensar, você está contribuindo para destruir ambiente em que você vive”, ressaltou o candidato após defender a ampliação de investimentos na Amazônia.