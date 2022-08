Lula tem 44% contra 37% de Bolsonaro; diferença caiu para 7 pontos

Ciro Gomes (PDT) aparece 6% das intenções de voto; Simone Tebet (MDB) tem 4%

Montagem / Estadão Conteúdo / Agência Câmara Eleição presidencial segue polarizada entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva



A diferença de intenção de votos entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) reduziu para 7 pontos percentuais no primeiro turno. É o que mostra a pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 17. Segundo o levantamento, feito com 3,5 mil brasileiros, o petista soma 44% das intenções de voto, enquanto o atual mandatário marca 37%. Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) soma 6% dos votos, tecnicamente empatado com Simone Tebet (MDB), que marca 4%. Em quinto lugar, Sofia Manzano (PCB) aparece com 1%, enquanto outros candidatos não pontuaram, são eles: Soraya Thronicke (União Brasil), Roberto Jefferson (PTB), Eymael (DC), Pablo Marçal (Pros), Felipe d’Avila (Novo), Vera Lúcia (PSTU) e Leonardo Péricles (UP). Brancos e nulos somam 4% e 3% dos entrevistados não souberam responder. Na pesquisa anterior, divulgada há 15 dias, a diferença entre Lula e Bolsonaro era de oito pontos percentuais. Apesar da redução, a diferença está dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais, o que reforça a estabilidade do cenário político. A pesquisa PoderData também apontam que em caso de 2º turno, o petista venceria o pleito com 52% dos votos, contra 38% de Bolsonaro.