Lula tem 49% dos votos válidos; Bolsonaro, 35%, diz Ipespe

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega na véspera do primeiro turno das eleições de 2022 com 49% dos votos válidos, que excluem brancos e nulos, o que mantém aberta a possibilidade de vitória na primeira etapa de votação, marcada para este domingo, 2. É o que aponta a nova pesquisa do Ipespe divulgada neste sábado, 1. Segundo o levantamento, a vantagem do petista é de 14pontos percentuais para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que soma 35% dos votos válidos e fica na segunda posição da disputa. Ciro Gomes (PDT) tem 8% e Simone Tebet (MDB) aparece com 7%. Os demais candidatos somam 2% dos votos. Ainda de acordo com o levantamento, considerando os votos totais no cenário estimulado – quando os participantes recebem uma lista com os nomes dos concorrentes – o petista soma 46% das intenções de votos, ante 33% de Bolsonaro. Ciro Gomes tem 7% e Simone, 6%. Brancos e nulos são 3%. Outros 1% não souberam responder. Já no cenário espontâneo, a vantagem de Lula é de 11 pontos percentuais, sendo mencionado por 43% dos eleitores. Bolsonaro, por sua vez, é citado por 32%; Ciro Gomes por 5%; e Tebet, 4%. Em segundo turno, Lula seria eleito com 55% dos votos, contra 38% do atual presidente. A margem de erro do levantamento eleitoral é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95,45%. A pesquisa ouviu 1.100 pessoas por telefone no dia 30 de setembro, um dia depois do último debate entre os presidenciáveis, realizada no quinta-feira, 29, pela TV Globo. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05007/2022.