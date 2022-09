Lula tem 50% dos votos válidos; Bolsonaro, 36%, diz Datafolha

A três dias da eleição, segue aberta a possibilidade de vitória do petista em primeiro turno; ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem 6%, ante 5% da senadora Simone Tebet

Montagem Jovem Pan: Ricardo Stuckert, Alan Santos/PR, RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Na reta final da campanha, Datafolha dará destaque aos votos válidos, em consonância com critério adotado pelo TSE



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao debate da TV Globo, o último antes do primeiro turno, com 50% dos votos válidos, que excluem brancos e nulos, o que mantém aberta a possibilidade de vitória na primeira etapa de votação, marcada para o domingo, 2. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, tem 36% dos votos válidos. É o que aponta a nova pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 29. O instituto passa a destacar o resultado desta maneira, porque é este o critério utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia do pleito.

Em relação ao levantamento anterior, o quadro da disputa entre os dois principais candidatos é de estabilidade, já que o petista e o atual chefe do Executivo federal mantiveram o mesmo patamar. A três dias do primeiro turno, Ciro Gomes tem 6% dos votos válidos, contra 5% da senadora Simone Tebet – os dois estão, portanto, tecnicamente empatados. Em um eventual segundo turno, de acordo com o instituto, o petista vence o atual presidente da República por 54% a 39%. O Datafolha ouviu 6.800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-09479/2022.