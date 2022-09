Marcos Pontes diminui vantagem de França e acirra disputa pelo Senado em São Paulo

Fernando Haddad (PT) segue liderando a corrida pelo Executivo Estadual, mas vê Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) crescerem na reta final da disputa

JÚLIO ZERBATTO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO | Cleia Viana/Câmara dos Deputados França e Pontes lideram as pesquisas de intenção de voto para o Senado de São Paulo



A disputa pelo cargo de senador pelo Estado de São Paulo está ficando mais acirrada na reta final das eleições de 2022. Em novo levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas, Márcio França (PSB), que conta com o apoio de Fernando Haddad e Lula (PT), viu uma retração de 0,3% nas intenções de voto, chegando a 31,2%, mantendo a liderança da pesquisa. A grande mudança veio do segundo colocado, o ex-ministro e astronauta Marcos Pontes (PL) – apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro -, que registrou um crescimento de 6,5% em relação à última pesquisa e chegou a 29,3% das intenções de voto. Com a margem de erro de 2,4%, os dois candidatos estão virtualmente empatados. Janaína Paschoal (PRTB) aparece na terceira posição, com 5,7% , mostrando uma queda de mais de 2% em relação ao último levantamento. A situação é semelhante à de Edson Aparecido (MDB), que registrou queda de 1% e soma 4% das intenções de voto. O ex-ministro Aldo Rebelo (PDT) se manteve estável nos 2% das intenções de voto.

A disputa também está acirrada para o Executivo Estadual. O candidato do PT e ex-prefeito da capital Fernando Haddad segue na liderança das pesquisas, com 30,9% das intenções de voto, mostrando aumento de 1,1% em relação ao último levantamento. Dentro da margem de erro, Haddad oscila entre 33,3% e 28,5% dos votos . Em seguida vem Tarcísio de Freitas (Republicanos), que registrou aumento de 0,5% em comparação à última pesquisa e soma 26,9% das intenções de voto, oscilando na margem de erro entre 29,3% e 24,5%. Isso configura um empate técnico, no limite da margem de erro. Rodrigo Garcia (PSDB), que busca a reeleição, registrou alta de 0,7%, indo a 22,5% e oscilando entre 24,9% e 20,1%, também estando tecnicamente empatado com Tarcísio no limite da margem. Ao todo, foram ouvidos 1.810 eleitores entre os dias 24 e 28 de setembro.