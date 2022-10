Urnas eletrônicas chegam de barco a sete comunidades ribeirinhas da Amazônia

Equipamentos foram transportados no último sábado para montar mesas de votação neste domingo, 2

Marcelo Goncalves/Sigmapress/Estadão Conteúdo - 01/10/2016 Urnas foram transportadas de barco no último sábado, chegando a comunidades ribeirinhas brasileiras



Urnas eletrônicas chegaram às comunidades ribeirinhas da Amazônia no último sábado, 1º de outubro, para as eleições gerais, que ocorrem neste domingo, 2, a partir das 8 horas da manhã em todo o país, pelo horário de Brasília, e de forma simultânea. Os equipamentos foram enviados em dezenas de caixas, que viajaram de barco para sete comunidades no rio Amazonas, disse o oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) Erck Salles. Um número recorde de líderes indígenas, a maioria mulheres e muitos vindos da Amazônia, estão concorrendo a cargos federais neste ano. À medida que a destruição da floresta tropical, as invasões de terras indígenas e a violência contra seus povos aumentaram no últimos anos, vários desses candidatos dizem que estão entrando na briga política com um senso de urgência. O Brasil adotou as urnas eletrônicas em 1996 para acabar com a fraude generalizada envolvendo cédulas de papel. Os eleitores colocam suas escolhas em urnas eletrônicas em 477.000 urnas em todo o Brasil. Um recibo em papel do total de cada máquina é assinado pelos funcionários e exibido publicamente em cada local de votação ao final do dia. Neste ano, os eleitores decidem seus representantes para os cargos de deputados estaduais ou distritais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República.

*Com informações da Reuters