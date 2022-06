Marina Silva confirma apoio a Haddad na disputa pelo governo de São Paulo

Ex-prefeito de São Paulo e ex-ministra do Meio Ambiente deixam aberta a possibilidade dela ser vice na chapa

LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Haddad cumprimenta Marina Silva em evento dos partidos PT e Rede



Em evento realizado nesta quinta, 11, o partido Rede Sustentabilidade anunciou apoio a Fernando Haddad, do PT, na disputa pelo governo do Estado de São Paulo na Eleição de 2022. Principal nome da legenda, Marina Silva esteve no evento, mas tanto ela quanto Haddad desconversaram sobre a possibilidade que ela seja vice na chapa do petista. A alternativa é que ela se candidate para deputada federal por São Paulo, atuando como ‘puxadora de votos’ para a Rede – alguém que tem mais votos que o necessário para se eleger e ‘carrega’ outros candidatos do partido. Ao comentar sobre a questão, Haddad afirmou que a situação depende também da definição de todos os partidos que o apoiarão, para que também opinem sobre o assunto. Eduardo Suplicy, vereador de São Paulo pelo PT, defendeu que Marina “aceite ser vice”, afirmando que isso o faria contente. Marina negou que tenha rancores com o PT, partido do qual já fez parte no passado e que enfrentou na eleição presidencial de 2014, quando era do PSB. “Tenho divergências com o PT. Mas trato as divergências políticas com diálogo. É isso o que posso dizer”, afirmou a ex-ministra e ambientalista.