Mato Grosso do Sul: Capitão Contar e Eduardo Riedel disputam o governo no 2º turno

Contar era deputado pelo Estado, enquanto Riedel foi secretário de infraestrutura

Divulgação Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB) concorrem ao governo do Mato Grosso do Sul



Os candidatos Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB) irão concorrer ao segundo turno do governo de Mato Grosso do Sul. Durante a primeira rodada de votação, Contar conquistou 26,86%, dos votos, enquanto Riedel ficou com 24,89% (com 98,35% das urnas apuradas). André Puccinelli (MDB), Marquinhos Trad (PSD), Rose Modesto (União Brasil), Adonis Marcos (PSOL) e Giselle (PT) ficaram de fora da disputa. Pesquisas apontavam um segundo turno entre Puccinelli e Riedel, mas o ex-governador sul-matrogrossense acabou ficando na terceira colocação, com 17,34% dos votos. Jair Bolsonaro (PL) apoiava a candidatura de Riedel, mas pediu votos para o Capitão Contar (PRTB) poucos dias antes da eleição. Antes de lançar sua candidatura, Riedel era secretário de Estado de Infraestrutura. Já Contar era deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul. O segundo turno está marcado para 30 de outubro.