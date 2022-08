Michelle estreia campanha de Bolsonaro na TV com recado à ‘mulher sertaneja’

Em sua primeira mensagem, primeira-dama falou sobre chegada da água no sertão: ‘Trouxe vida, alegria e esperança’

Reprodução/Planalto Esposa do mandatário falou diretamente com as mulheres do Nordeste



A primeira-dama Michelle Bolsonaro estreou nesta terça-feira, 30, em comercial da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Em sua primeira mensagem, a esposa do mandatário falou diretamente com as mulheres do Nordeste, ao falar sobre a chegada da água no sertão: “Trouxe vida, alegria e esperança”, disse Michelle. “A mulher sertaneja, que carregava lata d’água na cabeça, agora pode usar a força para voltar à escola ou para tirar que alimento está brotando na terra”, continuou a mensagem, que também faz um aceno as mães nordestinas. “Tem mais tempo para ficar com a família com os filhos e viver uma nova vida, um presente para a mulher que merece e deve ser o que ela quiser. Juntos, estamos construindo um país com elas, por elas e para elas”, finaliza a mensagem, de aproximadamente 30 segundos. A inserção da primeira-dama na campanha, com aceno às mulheres, acontece dois dias após o primeiro debate dos presidenciáveis, ocorrido no último domingo, 28. Na ocasião, Bolsonaro foi questionado sobre suas propostas para o eleitorado feminino, citando ações como ampliação do valor do Auxílio Brasil para as famílias e a transposição do Rio São Francisco.