Ministério Público Eleitoral suspende impugnação da candidatura de vice de Rodrigo Garcia

Geninho Zuliani foi considerado elegível e pode seguir na chapa do candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Reprodução/Facebook/Geninho Zuliani Geninho Zuliani (à esquerda) continuará na campanha de Rodrigo Garcia (à direita)



Na noite desta quinta-feira, 18, o Ministério Público Eleitoral considerou improcedente a ação de impugnação apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo contra o deputado federal Eugênio José Zuliani, conhecido como Geninho Zuliani, vice na chapa de Rodrigo Garcia (PSBD) ao governo de São Paulo. Desta forma, Geninho é considerado elegível e está apto a participar da campanha. O Procurador Regional Eleitoral Auxiliar, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que tomou a decisão, acatou o pedido da defesa do deputado sobre ‘erro material’ na ação de impugnação. A ação era por irregularidades quando Zuliani era prefeito na cidade de Olímpia, no interior do Estado. Segundo o parecedor do procurador-auxiliar Luís Carlos dos Santos Gonçalves, em 2011 as contas de uma parceria de quase R$ 450 mil com o Instituto de Gestão de Projetos Noroeste Paulista foram rejeitadas, e o pedido era de inelegível por oito anos.