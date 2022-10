Ministro do TSE manda excluir vídeo de Nikolas Ferreira contra Lula

Paulo de Tarso Sanseverino disse que conteúdo ofende a ‘honra e imagem’ do ex-presidente ao disseminar um discurso ‘inverídico e odioso’

Reprodução/Instagram @nikolasferreiradm Vídeo de Nikolas Ferreira associa Lula a uso de drogas, assassinato, censura e fechamento de igrejas



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a exclusão de um vídeo publicado pelo vereador Nikolas Ferreira (PL), candidato eleito a deputado federal, que associa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao uso de drogas, assassinato, censura nas redes sociais, fechamento de igrejas, aborto e a “ditadura genocida”. A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 10, pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino e determina que a gravação seja excluída dos perfil do vereador, dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL) e Carla Zambelli (PL) e também do senador Flávio Bolsonaro (PL), sob pena de R$ 50 mil em caso de descumprimento da decisão. Na visão do magistrado, o vídeo ofende a “honra e a imagem” de Lula ao disseminar discurso “inverídico e odioso”.

“É forçoso reconhecer que o vídeo divulgado foi produzido para ofender a honra e a imagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo consistiu na disseminação de discurso manifestamente inverídico e odioso que pretende induzir o usuário da rede social a vincular o candidato como defensor político das práticas ilícitas e imorais acima mencionadas”, disse o ministro. A manifestação acontece após pedido da campanha do petista, que considera que o discurso “foge ao mero exercício da crítica ácida acobertada pela liberdade de expressão”. “A narrativa empreendida utiliza diversas informações sabidamente inverídicas acerca do candidato Luiz Inácio Lula da Silva para modular a opinião do eleitor a partir de desinformação, vilipendiando frontalmente a liberdade de pensamento, cidadania e voto consciente”, argumentou a coligação.