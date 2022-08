PDT apresenta representação no TSE e acusa Bolsonaro de ‘showmício’ em festa de Barretos

Partido argumento que participação na 65ª Festa do Peão do Boiadeiro ‘não ocorreu em tons neutros’

MILA MALUHY/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro usou as redes sociais para compartilhar um vídeo da festa, que mostra momentos em que é presentado ao público



O Partido Democrático Trabalhista (PDT) entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por prática de showmício. A legenda argumenta que a participação do mandatário da 65ª Festa do Peão do Boiadeiro, em Barretos, no interior de São Paulo, “não ocorreu em tons neutros” e acusa o chefe do Executivo de usar a festividade para realização de showmício. “Com a presença de animadores, entonação de discursos inflamados, slogans e músicas de campanha. (…) Bolsonaro ainda desceu do palco estruturado com aparatos de campanha para dar duas voltas a cavalo na arena e animar o público”, diz a sigla. O documento também cita viés eleitoral no discurso presidencial e afirma ser “perceptível que houve desvirtuamento da participação” no evento, que teve caráter eleitoral. “Uma vez constatadas violações às regras eleitorais e a ofensa ao princípio da paridade de armas que deve manter-se em sacrário inacessível durante todo o processo eleitoral, deve esta Justiça Eleitoral obstar os caminhos para que os Representados continuem a violar a higidez do pleito”, diz o PDT, que tem Ciro Gomes como candidato à presidência. A representação pede concessão de medida cautelar para determinar a exclusão de vídeos da festa no Youtube; que o presidente se abstenha em participar desses eventos “para que não desvirtue sua participação para transformar atos festivos em comício eleitoral”; envio do documento também ao Ministério Público para emissão de parecer e também aplicação de multa por realização de showmício. Após participação no evento sertanejo, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para compartilhar um vídeo da festa, que mostra momentos em que é presentado ao público, assim como o edipódio em que dá duas voltas a cavalo na arena. “Muito obrigada Barretos”, escreveu, em 26 de agosto.