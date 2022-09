Moro compara diferentes pesquisas eleitorais e diz ter ‘disparado’ em corrida ao Senado

Na imagem compartilhada pelo ex-juiz, levantamentos realizados em dias diferentes sob metodologias diferentes para encurtar a distância para o candidato a reeleição pelo Paraná, Alvaro Dias

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/04/2022 Sergio Moro é o segundo candidato mais bem cotado para ser eleito ao Senado pelo Paraná



Candidato ao Senado Federal pelo Paraná e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, Sergio Moro (União Brasil) utilizou as suas redes sociais nesta terça-feira, 20, para realizar uma propaganda eleitoral e sustentar que sua corrida à Casa Alta do parlamento brasileiro ganhou tração. Porém, a equipe do ex-juiz selecionou pesquisas diferentes e com metodologias diferentes para realizar este paralelo, o que impossibilitaria a análise. “A velha política uniu no Paraná o PSB (vice do Lula) e o PSDB do Beto Richa em torno da candidatura de Álvaro Dias. Mas não adianta o mecanismo não querer Sergio Moro se o eleitor quer!”, afirma Moro em seu Twitter após alegar que a população emitiu sinais de “forte mudança”. Mesmo com a divulgação com apenas quatro dias de diferença e ambos com levantamento presencial, os estudos apresentam diferenças na elaboração da amostra, nos métodos de abordagem, nos questionários e na representação dos diferentes grupos entrevistados. Com isso, reforça-se a necessidade de comparar apenas pesquisas de intenção de voto produzidas pelo mesmo instituto. Pesquisa Ipec divulgada no último dia 16 mostra o senador Alvaro Dias (Podemos) na liderança das intenções de voto para se reeleger pelo Paraná, com 36% das intenções de voto. Moro apareceu com 25% na mesma pesquisa. Já no levantamento anterior, em agosto, Alvaro aparecia com 35% e Moro contabilizou 24%. No total, foram 1.200 eleitores entrevistados entre os dias 13 e 15 de setembro em 57 cidades espalhadas pelo Estado.