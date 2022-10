Mulher é presa após esconder título de eleitor do sobrinho em Minas Gerais

Autora do delito disse que só devolveria o documento se o adolescente votasse nos mesmos candidatos que ela

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 104 mil jovens entre 16 e 17 anos emitiram o título de eleitor no mês de fevereiro



Na cidade de Ubaí, no norte de Minas Gerais, um mulher de 34 anos foi detida após pegar o título de eleitor do sobrinho e recusar-se a devolver por divergências políticas, neste domingo, 2. Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar do estado, às 10h54, o adolescente de 17 anos chegou em sua residência para pegar os documentos para votação mas não os conseguiu encontrar. Ao questionar os irmãos sobre o paradeiro do título de eleitor, eles os informaram que a tia havia pego e declarado que só devolveria se o jovem se comprometesse a votar nos candidatos apoiados por ela e pelos pais do garoto. Diante da recusa, ele acionou a PM que chegou no local para intervir. A mulher mostrou resistência em restituir o documento mesmo com a presença dos policiais. Ela foi presa em flagrante por crime eleitoral e encaminhada para a DP de Brasília de Minas. O adolescente conseguiu recuperar o título de eleitor. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam que 250 prisões foram efetuadas neste domingo, 2, que marca o primeiro turno das eleições 2022 em todo o Brasil. Além das prisões, foram registradas 11 apreensões de armas, 25 flagrantes de compra de votos e corrupção eleitoral, 147 casos de boca de urna, 17 de violação de sigilo do voto e 18 de transporte ilegal de eleitores.