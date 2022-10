Dois policiais são baleados em colégio eleitoral na Zona Sul de São Paulo

Segundo a PM, agentes faziam a segurança do local quando foram feridos

ALEXANDRE SERPA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dois policiais militares são baleados em colégio eleitoral



Dois policiais militares foram baleados neste domingo, 2, em frente a um colégio eleitoral de São Paulo. O episódio aconteceu por volta das 13h50, no E.E. Deputado Aurélio de Campos, em Cidade Dutra, na Zona Sul da capital paulista, quando um homem armado entrou no local e efetuou diversos disparando, acertando dois agentes que atuavam na segurança do local para as eleições 2022. Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram socorridos por dois helicópteros da corporação, sendo uma policial mulher, em estado grave, encaminhada ao Hospital das Clínicas e um homem, que não teve o estado de saúde relevado. “Os policiais estão conscientes e recebem atendimento médico. O policiamento foi reforçado e o local de votação permanece em funcionamento”, disse a PM. O homem fugiu do local após os disparos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse que não há relação com a disputa política. “Estamos acompanhando, mas não tem relação com a disputa eleitoral, é um ato de banditismo puro.”