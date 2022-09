Na TV, Bolsonaro diz que concluiu obras do PT; Lula defende prestígio internacional de seu governo

A uma semana da eleição, os dois candidatos melhor posicionados no pleito fazem ataques um ao outro e exaltam conquistas de seus governos no horário eleitoral gratuito

Montagem Jovem Pan: Ricardo Stuckert e Alan Santos/PR Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro figuram entre os candidatos mais prováveis a ir para o segundo turno das eleições presidenciais deste ano



Na reta final da campanha eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) apostam suas últimas fichas em seus mais recentes programas eleitorais. Há uma semana da eleição, os dois candidatos melhor posicionados no pleito fazem ataques um ao outro e exaltam conquistas de seus governos no horário eleitoral gratuito. O programa de Bolsonaro começa com uma comparação entre seu governo e o governo de Lula, com referência a obras que foram abandonadas no comando do petista por suposta corrupção. Os exemplos são da obra da Ponte Abunã, que liga Rondônia ao Acre, da BR-163 e da transposição do Rio São Francisco, todas finalizadas no atual governo. Na sequência, uma mulher caminhoneira declara que as melhorias no país são perceptíveis e um locutor diz que o presidente está “fazendo o Brasil andar para frente” e ataca o jornalismo profissional ao dizer “talvez você não saiba, porque a imprensa não mostra”. Na sequência, a locução exalta o combate à suposta “indústria da multa” e o presidente dá seu primeiro depoimento: “Cortamos mais de 6 mil radares pelo Brasil. Aquela multa escondidinha que um caminhoneiro, um motorista de ônibus e um carro de passeio levava de forma criminosa deixou de existir”. O programa promete a chegada de mais 6 companhias aéreas no país, para estimular a concorrência e supostamente deixar as passagens mais baratas. A peça publicitária também exalta os R$ 200 bilhões em contratos assinados para investimentos em estradas, ferrovias e portos, e dá destaque para os 20 mil quilômetros de novos trilhos. “É o ressurgimento do modal ferroviário”, declara Bolsonaro.

A campanha de Lula também começa com ataques diretos ao seu principal oponente “Veja como Bolsonaro mente para acusar Lula. No seu programa de televisão, ele usa falsas delações anuladas pela justiça. E como sabe que está mentindo, Bolsonaro usa letras miúdas para esconder a verdade. A verdade é que Lula é inocente. Venceu todos os processos, até na ONU”, declara o locutor. Na sequência, é mostrado o registro da sabatina do Jornal Nacional, da Globo, quando William Bonner diz que o ex-presidente não deve nada à Justiça. “Bolsonaro é quem deve explicações de como sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Bolsonaro não engana mais”, afirma a peça publicitária. Na sequência, Lula defende prestígio internacional de seu governo e faz ataques velados a Bolsonaro: “Eu vivi provavelmente o momento mais extraordinário de respeito que esse país conquistou no mundo. Porque o Brasil era parceiro de todo mundo. É assim que agente tem que viver. Hoje, você tem um presidente que não conversa com ninguém. Que não gosta de ninguém. Um país do tamanho do Brasil precisa fazer relações diplomáticas com todo mundo e tratar todo mundo bem e com respeito”. Em seguida, a propaganda exalta conquistas dos governos petistas como o fim da dívida com o FMI, conquista da posição de 6ª economia do mundo e os R$ 380 bilhões de dólares de reservas internacionais.

“Brasileiros, quando viajavam o mundo e chegavam com o passaporte brasileiro, em qualquer país do mundo eram tratados como se fosse um rei. Eram tratados com muito respeito, porque as pessoas sabiam que ali estava um cidadão ou uma cidadã de um país de bem, de um país amigo. E isso nós vamos voltar a fazer, porque isso é uma necessidade para que a gente possa, inclusive, receber investimento externo para fazer coisas novas no Brasil”, declarou o ex-presidente. Na sequência, pessoas falam sobre como viviam melhor no governo Lula e as seguintes propostas são apresentadas: programa Empreende Brasil, que dá créditos a juros baixos para empreendedores; programa Desenrola Brasil, que negocia dívidas para limpar o nome e o programa Brasil Sustentável, que combate o garimpo e o desmatamento ilegais. “A gente tem que juntar todas as pessoas que gostam de democracia. Todas as pessoas civilizadas. Todas as pessoas que querem construir um país de paz, amor, esperança e alegria. Um país em que as pessoas acreditem que o amanhã vai ser melhor”, declara Lula enquanto são mostradas fotos do seu evento com ex-candidatos à presidência da República. A propaganda é finalizada com mais um discurso de Lula: “O Brasil não é um partido. O Brasil é o nosso país. E essa bandeira aqui não é a bandeira de um partido, essa bandeira aqui é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam esse país”.