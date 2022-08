‘Um site agora consegue pautar a Justiça’, critica Constantino sobre ação contra empresários

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o relatório da operação da PF contra empresários divulgado por Moraes

Nelson Jr./SCO/STF Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes autorizou uma ação da Polícia Federal contra oito empresários bolsonaristas



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou nesta segunda-feira, 29, o despacho em que autoriza a Polícia Federal (PF) a realizar uma operação de busca e apreensão contra oito empresários bolsonaristas. No documento, o magistrado afirma que existem ‘fortes indícios’ e ‘significativas provas’ apontaram para a existência de uma organização criminosa idênticos aos investigados no inquérito das milícias digitais, “com a nítida finalidade de atentar contra a democracia”. Segundo Moraes, “em face das circunstâncias apontadas é imprescindível a realização de diligências, inclusive com o afastamento de garantias, que não podem ser usadas como escudo para a prática de atividades ilícitas”. Na semana passada, os empresários foram acusados de defender, em mensagens encaminhadas em um grupo de WhatsApp, um golpe de Estado, em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições 2022.O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 29.

O comentarista Rodrigo Constantino criticou o relatório apresentado por Moraes e disse que a decisão passou de qualquer limite aceitável. “Um site agora consegue pautar a Justiça e levar a uma decisão trágica dessa. Nós estamos vivendo em um estado policialesco. Não dá mais para esconder. É óbvio que é exagerado. É um estado policialesco, que tem pretensões totalitárias. É um absurdo dos absurdos. Ninguém mais está protegido. Estamos vivendo em um regime totalitário. O Brasil hoje é Cuba disfarçada. Imagina se fosse o poder Executivo e o poder das Forças Armadas junto com essa tirania. A coisa passou de qualquer limite aceitável”, comentou.

