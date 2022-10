TSE estuda medidas para evitar filas no segundo turno das eleições

Eleitores reclamaram de longas filas no domingo, dia 2, em diversos locais pelo país

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rio de Janeiro sofreu com filas quilométricas, que fizeram a votação ser encerrada depois das 20h



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse nesta terça-feira, 04, em Brasília, que a instituição está tomando as medidas necessárias para evitar que os eleitores enfrentem filas no segundo turno das eleições, a ser realizado em 30 de outubro. No domingo, eleitores de diversas seções eleitorais pelo país reclamaram de imensas filas para votar. As filas também foram observadas pela missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) que acompanhou a votação no Brasil. Durante a abertura da primeira sessão do TSE após o primeiro turno, Moraes disse que os problemas que causaram as filas estão sendo equacionados com os tribunais regionais eleitorais (TREs). “O TSE já está planilhando e tomando todas as medidas necessárias para que as filas que ocorreram em algumas seções eleitorais não voltem a acontecer no próximo turno. Isso será realizado para que o eleitor tenha uma votação mais confortável”, afirmou. Ele chamou os eleitores para que participem do segundo turno. “O comparecimento de todos os eleitores é muito importante para que nós possamos novamente demonstrar a maturidade da democracia brasileira e completar esse ciclo eleitoral das eleições gerais de 2022”, concluiu.

*Com informações da Agência Brasil