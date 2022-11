Batalhão de Choque utiliza bombas de efeito moral e dispersa manifestantes da Rodovia Castello Branco, em São Paulo

A ação foi bem-sucedida e caminhões conseguiram começar a andar na rodovia após ação policial

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) bloqueiam a Rodovia Castelo Branco e pedem por golpe ou intervenção federal



No final da manhã desta quarta-feira, 2, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo fizeram uso de jatos de água e bombas de gás lacrimogênio para retirar manifestantes da Rodovia Presidente Castello Branco, em Barueri, cidade na Região Metropolitana de São Paulo. Foram utilizadas bombas de efeito moral para ajudar a desbloquear as vias e dispersar manifestantes se mantinham no local em protesto à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. Os policiais também fizeram disparos contra os manifestantes, que começaram a deixar o local. Poucas pessoas se mantiveram na frente do Batalhão afirmando que não saíram. Outras saíram da pista e foram para a faixa de acesso e foram impedidos por agentes de voltar para a rodovia. Os policiais bloquearam ao menos três faixas para remover as pessoas e liberar o fluxo de veículos da via. A ação foi bem-sucedida e, aos poucos, alguns caminhões começaram a andar na rodovia em um dos trechos do KM 26 e as quatro faixas foram liberadas. Todas as carretas foram retiradas da via e não houve tentativa de confronto direto durante a operação. Desde segunda-feira, 31, apenas uma via estava liberada em diversos pontos da rodovia, com bloqueios sendo identificados na altura dos KMs 8, 20, 26 e 101.A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) identificou, nesta quarta-feira, 129 pontos de bloqueio nas rodovias, conforme dados fornecidos por 40 concessionárias. Atualmente, são 36 bloqueios totais e 93 bloqueios parciais, gerando 216 km de filas. O coronel Álvaro Camilo, secretário-executivo da Polícia Militar de São Paulo, havia informado pela manhã que 148 vias já foram liberadas desde domingo, a partir de negociações, mas que, a desta quarta-feira, 2, em diante, os agentes vão, com apoio do Choque e de grupos especiais da PM, atuar mais intensamente para desmobilizar os atos que ainda bloqueiam rodovias e estradas em todo o Estado de São Paulo. “A nossa ideia é que, até o final do dia, tenhamos a maioria das estradas liberadas e, se tudo der certo, amanhã começar o dia com pouquíssimos locais com problemas. Mas tudo é uma previsão, pode acontecer mais cedo ou demorar um pouquinho mais (…) Hoje, a grande dificuldade é o número de pontos. O Estado tem mais de 100 rodovias e estradas, grandes ou pequenas, com algum tipo de mobilização”, afirma Camilo. O coronel da PM ainda informou que todas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos e ilegais estão sendo filmadas e fotografadas e que esses registros estão sendo passados para a Polícia Civil e o Ministério Público, que deverão investigar os casos.