Ratinho Junior é reeleito governador do Paraná

Candidato do PSD superou rivais e garantiu segundo mandato no Estado; Roberto Requião (PT) aparece na segunda posição

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ratinho Jr. confirmou o favoritismo apontado pelas pesquisas de intenção de voto



Com pouco mais de 82% das urnas apuradas, o governador Ratinho Jr. (PSD) superou os adversários e foi reeleito governador do Paraná, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O resultado foi confirmado por volta das 19h30 deste domingo, 2, quando o postulante do PSD contabilizava 3.319.139 votos (69,75% dos votos válidos). O ex-senador Roberto Requião (PT) aparece na segunda colocação, com 1.235.093 votos. Na terceira posição aparece o candidato Ricardo Gomyde (PDT), que soma 103.647 votos. Com o resultado, Ratinho Jr. repete o feito de 2018, quando também foi eleito no primeiro turno da disputa, na época com 59,99% dos votos. No pleito deste ano, o filho do apresentador Ratinho, do SBT, formou um amplo arco de apoio e chegou às urnas com uma coligação de 11 partidos. O desempenho também reflete a dificuldade que Requião teve de fazer frente ao gestor estadual apesar do apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).