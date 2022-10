Renato Casagrande e Carlos Manato disputarão segundo turno no Espírito Santo

Governador do PSB recebeu 47,16% dos votos, liderando com ampla vantagem, mas não conseguiu definir a eleição no primeiro turno

Montagem Jovem Pan: GILSON BORBA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL) irão disputar o segundo turno para o cargo de governador do Espírito Santo



Os candidatos Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL) irão disputar o segundo turno para o cargo de governador do Espírito Santo. Após o término da apuração dos votos na noite deste domingo, Casagrande conquistou 47,16% dos votos enquanto Manato somou com 38,51%. Audifax Barcelos (Rede) e Guerino Zanon (PSD), que apareciam empatados na disputa, somaram 6,68% e 6,60% respectivamente, ficando de fora da disputa. Outros candidatos que não irão disputar o segundo turno são Capitão Vinícius Sousa (PSTU), Aridelmo Teixeira (Novo) e Claudio Paiva (PRTB). O cenário de segundo turno não foi previsto nas pesquisas, que mostravam Casagrande com uma grande vantagem em relação a Manato e aos demais adversários no pleito. O levantamento do Ipec divulgado em 22 de setembro mostrava Casagrande 53%, mostrando queda em relação às anteriores, mas mantendo a ampla margem em relação a Manato, que somou 18%. Zanon e Audifax, que estavam empatados, registraram para 7% cada. De um lado, o atual governador do PSB tenta a reeleição, enquanto do outro, o deputado federal pelo PL tentará bater o atual mandatário.