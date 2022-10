Rogério Carvalho e Fábio decidem governo do Sergipe em segundo turno

Em campanha eleitoral conturbada, candidatos do PT e PSD herdaram eleitores de Valmir de Francisquinho, que teve candidatura indeferida há três dias das eleições

Reprodução/ Twitter Rogério e Fábio herdaram eleitores de Vilmar, que teve candidatura anulada pelo TRE-SE



A disputa pelo governo do Sergipe foi extremamente conturbada. Com a candidatura de Valmir de Francisquinho (PL) anulada pelo TRE-SE a três dias da votação, os candidatos Rogério Carvalho (PT) e Fábio (PSD) avançaram ao segundo turno. O petista recebeu 44,46% dos votos válidos na eleição deste domingo 2, contra 38,77% do candidato do PSD. Rogério começou a corrida eleitoral em terceiro (segundo o IPEC) com 18% das intenções de voto, mas subiu para 23% em 22 de setembro. Já Fábio era o segundo no início com 23%, mas caiu para 19% ao final da campanha. Formado em medicina, Rogério tem uma longa lista na política. Em 2006 foi eleito deputado federal, cargo ao qual se reelegeu em 2010. Em 2018 foi eleito senador e também exerceu o cargo de secretário de saúde no governo de Marcelo Déda, entre 2007 e 2010. Um pouco mais novo na política, Fábio Mitidieri foi eleito pela primeira vez em 2014 a deputado federal e se reelegeu em 2018. Empresário de 45 anos, Fábio é visto como o “candidato” do atual governador, Belivaldo Chagas. O candidato Valmir liderou durante toda a campanha, mesmo com sua candidatura indeferida pelo TRE. Na última quinta-feira, 29, o Tribunal divulgou em comunicado que “como não há tempo hábil” para a exclusão de Valmir, os votos creditados em seu nome serão considerados nulos.