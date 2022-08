Tebet lança programa de governo com promessa de erradicação da fome e responsabilidade fiscal

Documento divulgado baseia-se em quatro eixos principais como justiça social, parceria com o setor privado, economia sustentável e governo inclusivo

Flickr / Simone Tebet Senadora Simone Tebet (MDB-MS) forma, ao lado da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), uma chapa 100% feminina na disputa das eleições presidenciais



A candidata à presidência Simone Tebet (MDB) divulgou nesta segunda-feira, 15, o seu plano de governo no hotel Transamerica, em São Paulo. No local, a emedebista comentou sobre o documento que se baseia em quatro eixos: justiça social, parceria com o setor privado, economia sustentável e governo inclusivo. Uma das principais bandeiras defendidas pela senadora é o fim da fome no país. “Nós vamos parar de ficar só falando que nós vamos erradicar a miséria e nós vamos provar como, com programas, com metas, com prazos e com resultados”, declarou a presidenciável. Tebet – que terá a também senadora Mara Gabrili (PSDB-SP) como vice em sua chapa – também considerou que é necessário aumentar o limite do que é considerado miserável no Brasil para que mais pessoas possam estar aptas a receber auxílios do governo. Chamado de “Princípios, Diretrizes e Compromissos”, a política considera que o “país está de joelhos” e que é necessário promover “uma verdadeira reconstrução”. No documento, a presidenciável considera que o ‘passo inicial’ para o país voltar aos trilhos é “ter um governo estável que expresse agenda clara, com rumo, com começo, meio e fim’ e que “promova a segurança jurídica, institucional e regulatória capaz de reavivar a confiança e de dar previsibilidade”. No momento, Tebet pontua de 2% a 3% nas intenções de voto das pesquisas eleitorais para as eleições presidenciais deste ano.