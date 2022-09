Tiro é disparado no diretório estadual do PSDB de São Paulo

Polícia Civil vai investigar o caso; disparo atingiu uma janela do local

Divulgação/PSDB Tiro foi disparado, na noite desta quinta-feira, 1º, no Diretório Estadual do PSDB de São Paulo



Um tiro foi disparado, na noite desta quinta-feira, 1º, no Diretório Estadual do PSDB de São Paulo. Primeiras informações apontam que, por volta das 19 horas, uma pessoa foi ao diretório para falar com um integrante do partido. No entanto, não foi recebido e saiu irritado. Neste momento, o suspeito atirou. De acordo com a Polícia Militar (PM), o disparo atingiu uma janela do local. Em nota, o partido afirmou que “sua sede foi alvo de um tiro”. Além disso, o PSDB de São Paulo disse que a Polícia Civil vai investigar o caso. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso será registrado como disparo de arma de fogo no 78º Distrito Policial.