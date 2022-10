‘Todos eleitores que chegarem até as 17h vão votar’, garante Alexandre de Moraes

Fala foi feita após reclamações de longas filas de espera por parte dos eleitores

EFE/ Joédson Alves Problemas com biometria foi apontado como um dos possíveis motivos da demora



Em meio a reclamações de longas filas de espera, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes reforçou que todos os eleitores que comparecerem até às 17h aos locais de votação das eleições de 2022 conseguirão votar. “A votação vem sendo realizada de maneira tranquila, harmoniosa, os eleitores se dirigindo normalmente às urnas e seções eleitorais. As ocorrências ou intercorrências normais de todas eleições, substituição de algumas urnas, algumas filas, principalmente neste horários, como sempre ocorre, que é o horário pré-almoço, geralmente das 11h30 às 13h30. Obviamente, todos os eleitores, todas as eleitoras que chegarem até 17 horas votarão”, afirmou. Ele ainda opinou que a lotação dos locais de votação não necessariamente está ligada à biometria, mas pode ser um resultado de um número menor de abstenções.

“Não há nenhum dado que demonstre que a abstenção será maior ou menor do que na última eleição. Em alguns locais, mais pessoas estão indo votar. Não temo uma abstenção maior, exatamente pelo clima extremamente pacífico e sem chuvas e problemas meteorológicos. A tendência é que os eleitores compareçam e que a abstenção seja mais ou menos igual” complementou. De acordo com o ministro, nada fugiu da normalidade e nenhuma medida extra do TSE se fez necessária. Houve tranquilidade em relação a entrega dos celulares antes da votação e da proibição do transporte de armas. “São pouquíssimos casos [de celulares nas cabines]. 99,9% dos eleitores de boa fé estão entregando os celulares e prontos. Aqueles que bularam isso cometeram crime eleitoral, serão investigados e responderão. O voto é a arma do eleitor, então não há necessidade de andar com armas, até os CACs entenderam isso. A importância da democracia justifica a proibição”. Alexandre de Moraes também reforçou que o resultado da votação será divulgado ainda neste domingo, 2, e que todos os eleitores podem verificar as auditorias. Sobre possíveis contestações dos resultados, Alexandre indicou que não serão consideradas reclamações dos candidatos.