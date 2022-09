TRE determina busca e apreensão de faixa de Rodrigo Garcia na Avenida Tiradentes

Segundo a Justiça Eleitoral, tamanho do material de campanha e local onde ele foi fixado não são permitidos; denúncia foi feita pela Coligação São Paulo Pode Mais, do candidato Tarcísio de Freitas

Charles Sholl/Estadão Conteúdo Rodrigo Garcia concorre ao governo de São Paulo



O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou um pedido de busca e apreensão contra a coligação São Paulo Pra Frente, do candidato Rodrigo Garcia (PSD), nesta quinta-feira, 29. A decisão é referente a uma propaganda eleitoral considerada ilícita de uma faixa publicitária fixada em uma passarela da Avenida Tiradentes, no bairro da Luz, região central de São Paulo. A faixa apresenta a foto e os números do atual governador de São Paulo e de Edson Aparecido (MDB), candidato ao Senado. De acordo com a decisão, tanto o tamanho como o local em que a peça foi colocada ferem as estipulações legais de propaganda eleitoral. A Coligação São Paulo Pode Mais, do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi responsável pelo pedido na Justiça Eleitoral. A campanha de Garcia não atendeu aos pedidos de resposta.