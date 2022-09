Rodrigo Garcia diz que ‘eleição nacional’ mudou disputa, mas reafirma confiança em ida ao 2º turno

Atual governador de São Paulo ainda criticou seus principais adversários na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/09/2022 Rodrigo Garcia está empatado tecnicamente com Tarcísio Gomes de Freitas nas principais pesquisas de intenção de voto



Neste domingo, 26, Rodrigo Garcia cumpriu agenda em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, onde reforçou o pedido por votos na etapa final das eleições de 2022. O candidato à reeleição para governador disse que esta é uma eleição diferente porque se tornou nacional devido a uma briga política e ideológica no país e que, apesar disso, ainda acredita que vai ao segundo turno: “É ganhar apoio e chegar no segundo turno. Temos ainda um importante debate essa semana, temos os programas de televisão e temos reuniões espalhadas pelo Estado de São Paulo todo onde o nosso time está indo para as ruas pedindo a comparação da nossa candidatura com a candidatura dos nossos adversários, mostrando o que a gente fez por São Paulo e principalmente mostrando minhas propostas para o futuro de São Paulo. Estou muito confiante, muito feliz e tenho convicção de que a gente vai chegar no segundo turno e ganhar as eleições”. Acompanhado do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), Garcia falou sobre obras e investimentos no ABC paulista, como a chegada do metrô na região.

“Já autorizei a contratação do projeto da Linha-20, que vai ligar a cidade de São Paulo ao ABC e São Bernardo. Os projetos já estão em execução, logo começam as sondagens e nós vamos avançar com a Linha-20 para trazer o metrô para o ABC. Antes disso, teremos o BRT funcionando no final do ano que vem”, declarou Garcia. O atual governador de São Paulo ainda criticou seus principais adversários na disputa, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos): “Infelizmente esse ‘vale tudo’ começou nos meus adversários. Eu fui o primeiro candidato a governador a ser atacado na televisão. Eles só atacam a mim, todos. Porque sabem do nosso potencial de voto e sabe que indo para o segundo turno vamos vencer as eleições. O PT está se alimentando do candidato da família Bolsonaro e o candidato da família Bolsonaro está se alimentando do candidato do PT”.

*Com informações do repórter Vinicius Moura