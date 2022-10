TSE acolhe recurso e altera resultado da eleição para deputado federal no Sergipe

Com a decisão, votos para o cargo serão recalculados no estado nordestino

José Cruz/Agência Brasil TSE julgou recurso de Eliane Aquino nesta terça-feira, 4, e deferiu a candidatura para deputada federal



O recurso da defesa da vice-governadora Eliane Aquino (PT) foi acolhido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deferiu a candidatura dela para deputada federal nas eleições 2022. A petista obteve 66.072 votos. Com a decisão, serão recalculados os votos para o cargo de deputado federal em Sergipe. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) informou que, até momento, não dá para saber quais serão as mudanças no quadro de parlamentares eleitos. É provável que João Daniel, candidato ao mesmo cargo e partido, que obteve 68.969 votos, conquiste uma cadeira na Câmara dos Deputados. André David (Republianos), que entrou pela média, sairia da lista de eleitos. Eliane disputou o pleito com o registro de candidatura sub judice. Em setembro, o TRE acolheu a tese do Ministério Público Eleitoral (MPE) de que a vice-governadora deveria ter se desincompatibilizado de cargos de conselhos deliberativos de órgãos públicos para se candidatar a deputada federal. Ela recorreu da decisão. Dez dias depois do TRE acolher a tese, a Procuradoria Geral Eleitoral aprovou o recurso e deu parecer favorável para a petista se candidatar. No entanto, o caso foi concluído apenas nesta terça-feira, 4, quando o TSE julgou o recurso. Aquino deverá ser conduzida ao cargo de suplente na Câmara.