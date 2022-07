TSE vai repassar R$ 110,6 milhões para apoio das Forças Armadas das eleições

Exército Brasileiro vai receber mais de R$ 83 milhões para ‘garantia da votação e apuração’ e apoio logístico; Marinha fica com R$ 11,9 milhões e Aeronáutica com R$ 14,8 milhões

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai repassar mais de R$ 110 milhões para as Forças Armadas atuarem na organização e segurança das eleições 2022. A informação foi confirmada pelo órgão à Jovem Pan nesta segunda-feira, 25. Segundo o Tribunal, o orçamento previsto para pagamento do Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira para “garantia da votação e apuração” e apoio logístico é de R$ 110.614.522,30, sendo que as forças militares terrestres vão receber o maior valor: R$ 83.800.521,32. Por sua vez, a Marinha vai receber o menor montante, que é de R$ 11.959.136,22, e a Aeronáutica de R$ 14.854.864,76.

“Os recursos para apoio das Forças Armadas se destinam à ajuda logística para a entrega das urnas às seções eleitorais de todo o país como também dizem respeito a outro tipo de ajuda, como a convocação de militares para garantir a segurança de municípios na realização das eleições”, diz nota do TSE. O órgão também informa que os repasses ainda não foram feitos e não há previsão de data. Em 2018, os pagamentos das Forças Armadas somaram quase R$ 55 milhões.