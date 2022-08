União Brasil anuncia ‘chapa puro sangue’ à Presidência com Soraya e Marcos Cintra

Segundo Luciano Bivar, partido tem ‘todas as condições de vender’; presidente nacional da sigla desistiu da candidatura na última semana

Com a desistência de Luciano Bivar (UB) de disputar as eleições 2022 à Presidência da República, o União Brasil anunciou a candidatura da Soraya Thronicke ao cargo. A confirmação aconteceu nesta sexta-feira, 5, durante convenção nacional da legenda, realizada em São Paulo, que também anunciou o nome de Marcos Cintra (UB), economista e ex-deputado federal, como candidato à vice-presidência, formando uma chama “puro sangue”. Em seu primeiro discurso como candidata, Soraya criticou a polarização política no país. Para ela, o radicalismo fez o Brasil “andar para trás”. “Precisamos de alguém na Presidência com liberdade para governar, sem amarras ideológicas. Minha aliança é com a democracia, é com o povo brasileiro”, pontuou. A indicação da senadora pelo Mato Grosso do Sul à disputa pelo Palácio do Planalto já era esperada desde a semana passada, quando Bivar abriu mão da candidatura. Nesta sexta, ele afirmou que o partido tem condições reais de vencer as eleições. “O Brasil vai conhecer essa mulher, essa brasileira que ama o país. Ela sempre foi defensora da classe menos favorecida. No Senado, tem demonstrado isso. Temos todas as condições de vencer”, enfatizou.