Vice-governador da Bahia anuncia aliança com ACM Neto após romper com o PT

Com o acordo, João Leão entra como pré-candidato ao Senado Federal pela chapa para disputar a sucessão do Palácio de Ondina nas eleições de outubro

Reprodução/Assessoria Progressistas Bahia ACM Neto e João Leão selaram a aliança em evento no Hotel Fiesta, em Salvador, nesta quinta-feira



O vice-governador da Bahia, João Leão (PP) confirmou nesta quinta-feira, 17, a aliança com o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo do Estado ACM Neto (União Brasil) para disputar a sucessão do Palácio de Ondina nas eleições de outubro. A aliança foi firmada após o Progressistas romper com o Partido dos Trabalhadores na Bahia na última segunda-feira, 14. Com o acordo, Leão entra como pré-candidato ao Senado Federal pela chapa. O anúncio aconteceu no Hotel Fiesta, em Salvador, e contou com a presença de lideranças políticas dos dois partidos. “É hora de mudança, de olharmos para o futuro e firmarmos uma aliança programática para construirmos uma Bahia mais forte, integrada e unida. É desta forma que o União Brasil e o Progressistas Bahia anunciam este enlace”, diz nota do PP. “Após o fim de um ciclo, o PP inicia um novo caminho ao decidir apoiar a pré-candidatura do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, ao governo da Bahia nas próximas eleições”, declara o documento. Mesmo compondo a chapa de Neto, Leão deixou claro que, no plano federal, continuará apoiando a candidatura de Lula.