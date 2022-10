Ronaldo Caiado vence disputa pelo governo de Goiás e é reeleito no primeiro turno

Atual governador do estado, o político ganhou com 51,65% dos votos

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ronaldo Caiado conta com mais de 30 anos na carreira política



Com 51,65%% dos votos, Ronaldo Caiado (União Brasil) foi reeleito governador de Goiás, vencendo no primeiro turno. Ele superou Gustavo Mendanha (Patriota), que recebeu 25,33% dos votos, Major Vitor Hugo (PL), com 14,84%, e mais cinco outros candidatos. Pesquisas eleitorais já mostravam a liderança do político nas intenções de voto em relação aos adversários. Nas eleições de 2018, ele também conquistou o cargo no primeiro turno, com mais de 60% dos votos. Caiado já soma mais de 30 anos na política tendo sido eleito diversas vezes como deputado federal por Goiás. Em 2014, foi senador pelo estado e em 2018 conquistou o governo goiano. É um membro ativo da bancada ruralista e atua com foco na agricultura, pecuária e abastecimento. É considerado um dos principais opositores dos partidos de esquerda, sendo um importante participante do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Também foi contra manutenção do mandato do senador Aécio Neves, acusado de corrupção e obstrução da justiça. Em 2009, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação de seu mandato por uso e captação ilícita de recursos em 2006. Contudo, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás o absolveu. Já no cargo de governador, nomeou pelo menos 22 parentes para importantes funções públicas em Goiás. Em 2019, promulgou uma lei que autoriza a extração de amianto crisotila em Goiás. Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) emitiu uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI nº 6.200/GO) para a medida.