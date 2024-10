Belo Horizonte concentra quase 30% dos registros de crime eleitoral

Atos ilícitos mais registrados na capital mineira foram propaganda eleitoral irregular (94) e boca de urna (94)

Antonio Cruz/Agência Brasil/Agência Brasil Em seguida no ranking vêm o Rio de Janeiro, com 37 ocorrências, a maior parte delas de boca de urna (23), e São Paulo, com 17 ao todo



A capital mineira lidera o ranking de municípios com o maior número de crimes eleitorais registrados até as 15h38 deste domingo, último horário de atualização dos dados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Foram 259 ocorrências, ou 28,5% do total. Em todo o País, foram registrados 911 crimes eleitorais até o momento. Os ilícitos mais registrados em Belo Horizonte foram propaganda eleitoral irregular (94) e boca de urna (94). Em seguida no ranking vêm o Rio de Janeiro, com 37 ocorrências, a maior parte delas de boca de urna (23), e São Paulo, com 17 ao todo. Depois vêm Fortaleza (16), Belém (15) e São Luís (13).

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo