Candidato usa número errado durante campanha e é impedido de ser reeleito como vereador em Minas Gerais

Candidato José Iria de Araújo, popularmente conhecido como Duda utilizou o número 55.608 em seus materiais de campanha, mas na urna eletrônica, seu número correto era 55.508

O candidato José Iria de Araújo, popularmente conhecido como Duda, não conseguiu garantir sua reeleição como vereador em Argirita, Minas Gerais, devido a um erro em sua campanha. Durante a divulgação de sua candidatura, ele utilizou o número 55.608 em seus materiais de campanha, mas na urna eletrônica, seu número correto era 55.508, resultando em uma confusão que prejudicou sua votação. Duda já havia participado de diversas eleições para o cargo de vereador, tendo se candidatado em 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020. Ele foi eleito em duas ocasiões, em 2004 e 2020, sempre utilizando o número que terminava em 608. No entanto, nesta última eleição, a mudança no final do número teve um impacto negativo em sua campanha.

Em todos os anos, o final do número de urna dele foi 608, apenas mudando a dezena do partido:

– 2004: 15.608

– 2008: 45.608

– 2012: 45.608

– 2016: 15.608

– 2020: 55.608

Com apenas 52 votos recebidos, Duda não conseguiu se reeleger e também não ficou na posição de suplente. Em uma entrevista, ele reconheceu o erro cometido, mas optou por não se aprofundar no assunto, seguindo uma recomendação de sua assessoria jurídica. Os números utilizados nas urnas são definidos por sorteio, mas candidatos e partidos têm a opção de manter a mesma numeração de eleições anteriores. No entanto, na documentação de registro de sua candidatura, Duda apresentou o número com final 508, o que acabou gerando a confusão que resultou em sua derrota nas urnas.

