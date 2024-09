Eleições 2024: Confira as propostas do candidato José Luiz Datena para São Paulo

A Jovem Pan realiza uma série especial com os seis primeiros candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas eleitorais; episódio desta quarta-feira (4) traz o perfil de José Luiz Datena

Reprodução/Jovem Pan Datena, que já passou por 11 partidos, ficou mais tempo no PT, onde permaneceu por 23 anos, de 1992 a 2015



A Jovem Pan deu início a uma série especial que apresenta os perfis dos seis primeiros candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para a prefeitura de São Paulo. O apresentador e jornalista José Luiz Datena, de 67 anos, está oficialmente concorrendo pela primeira vez à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. Datena, que já passou por 11 partidos, ficou mais tempo no PT, onde permaneceu por 23 anos, de 1992 a 2015. Conhecido por sua atuação em programas policiais, Datena traz propostas focadas na segurança pública, como a implementação de câmeras corporais na Guarda Civil Metropolitana e o aumento do efetivo, além de defender penas mais severas para criminosos reincidentes.

Datena também se posicionou sobre a cracolândia, defendendo a internação compulsória para dependentes químicos, argumentando que essas pessoas precisam de tratamento adequado. Em junho deste ano, ele anunciou sua saída da televisão e, em agosto, entrou com um pedido de licença de suas atividades. Filiado ao PSB de Tabata Amaral em dezembro de 2023, Datena inicialmente seria vice na chapa da deputada, mas o PSDB decidiu lançá-lo como candidato próprio.

No campo da saúde, Datena pretende estender o horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até às 21h. Na educação, seu plano de governo propõe aumentar o número de alunos em tempo integral, melhorar a merenda escolar e oferecer mais atividades extracurriculares. Em relação às mudanças climáticas, ele defende a criação de parques e o aumento de áreas verdes com o auxílio da iniciativa privada. Crítico do atual prefeito Ricardo Nunes, Datena tem apoio do núcleo nacional do PSDB, embora parte da militância em São Paulo tenha deixado a sigla em apoio a Nunes.

Sobre o aborto legal, Datena considera a lei atual suficiente e defende que as mulheres devem ser as principais vozes nesse debate. Ao Tribunal Superior Eleitoral, ele declarou um patrimônio de R$ 38,3 milhões.

