Ricardo Nunes fala em ‘caminho seguro’ em pronunciamento após primeiro turno em São Paulo

Prefeito disse que sua campanha representa ‘a direita e o centro contra a extrema esquerda’ e considera que a vitória ‘está mais perto do que nunca’, segundo post em sua rede social

RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Além disso, lembrou de Bruno Covas e falou em "honrar legado"



O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato a reeleição em São Paulo (SP) e que está no segundo turno, falou em coletiva após o fim da apuração das urnas do Estado. Ele agradeceu a Deus primeiramente e a família. Também agradeceu Tarcísio de Freitas e disse que o Governador é um “grande irmão”, ressaltando a colaboração do governo do estado com a prefeitura. Nunes também agradeceu o vice Mello Araújo e desatacou seus 20 anos na PM. Além disso, lembrou de Bruno Covas, o qual Nunes era vice e assumiu a prefeitura após sua morte, enquanto abraçava seu filho e falava em “honrar legado”.

Ao término dos agradecimentos, Nunes associou a candidatura de Boulos ao “extremismo” e ressaltou o número grande de agendas oficiais cumpridas em seu mandato. “Tenho muito orgulho de onde eu passo na cidade ser chamado de prefeito do povo”, disse o candidato do MDB. “Nossa campanha representa a direita e centro contra a extrema esquerda” disse o prefeito, e ressaltou que “Não existe progresso sem ordem”.