PT elege apenas um prefeito na Grande São Paulo e vê PL e Podemos dominarem região

Carapicuíba foi a única cidade que escolheu um candidato do Partido dos Trabalhadores; 32 cidades tiveram definição no primeiro turno e 6 vão ter nova rodada de votação

ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo turno das eleições acontecem em 27 de outubro



As cidades da Grande São Paulo também foram às urnas neste domingo (6) para eleger prefeito e vereador. Os resultados se reservaram entre eleitos no primeiro turno, e aquelas cidades que vão para o segundo turno. Em Osasco, que tem o segundo maior PIB entre as cidades do estado de São Paulo, só ficando atrás da capital paulista, Gerson Pessoa (Podemos) foi eleito prefeito no primeiro turno. Com 95% das urnas apuradas, ele tinha 75,10% dos votos. Já a cidade Guarulhos, segundo maior do Estado de São Paulo, terá segundo turno entre Lucas Sanches (PL) e Elói Pietá. Com 95,69% das urnas apuradas, o candidato do PL tinha 33,26% dos votos, seguido pelo representante do Solidariedade, com 29,85%. No ABC Paulista, São Bernardo do Campo, a cidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o prefeito também será decidido no dia 27 de outubro. O ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos), que obteve 28,64% dos votos, enfrentará o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que teve 26,54%.

São Caetano já conheceu seu novo prefeito. Tite Campanella (PL) foi eleito no primeiro turno. Ele recebeu mais de 60 mil votos. O mesmo aconteceu em Santo André, em que Gilvan (PSDB) foi eleito com 60,95% dos votos. Santo André, no ABC, é a quinta maior cidade do estado de São Paulo. Gilvan tinha o apoio do Partido Republicanos, MDB, Podemos, PRD, PSD, Avante, Solidariedade e Cidadania. O seu plano de governo destaca segurança pública e questões relacionadas à mobilidade urbana como prioridades de um futuro governo. A cidade de Mauá terá uma segundo turno entre Marcelo Oliveira (PT) e Atila (União) Candidato do União Brasil. Outras cidades da Grande São Paulo também souberam o destino após as apurações. Confira:

Eleito

Cotia: Welington Formiga (PDT)

Arujá: Dr Camargo (PSD)

Biritiba Mirim: Inho (PL)

Caieiras: Gilmar Lagoinha (PL)

Cajamar: Kauan (PSD)

Carapicuíba: José Roberto (PT)

Embu: Hugo Prado (Republicanos)

Embu-Guaçu: Sargento Neres (MDB)

Ferraz de Vasconcelos: Priscila Gambale (Podemos)

Francisco Morato: Ildo Gusmão é eleito (Republicanos)

Franco da Rocha: Lorena Oliveira (Solidariedade)

Guararema: Zé (PL)

Itapecerica da Serra: Ramon Corsini (União Brasil)

Itapevi: Teco (Podemos)

Itaquaquecetuba: Delegado Eduardo Boigues (PL)

Jandira: Doutor Sato (PSD)

Juquitiba: Willians Soares (MDB)

Mairiporã: Aladim (PSD)

Mogi das Cruzes: Mara Bertaiolli (PL)

Pirapora do Bom Jesus: Gregorio (MDB)

Poá: Saulo Souza (Podemos)

Ribeirão Pires: Guto Volpi (PL)

Rio Grande da Serra: Akira Auriani (PSB)

Salesópolis: Rodolfo Marcondes (Podemos)

Santa Isabel: Dr Carlos Chincilla (Podemos)

Santana do Parnaíba: Elis Cezar (Republicanos)

São Lourenço da Serra Suzano: Felipe Seme Amed (MDB)

Suzano: Pedro Ishi (PL)

Vargem Grande Paulista: Piter Santos (Podemos)

Segundo turno

Barueri: Beto Piteri (Republicanos) x Gil Arantes (União Brasil)

Diadema: Taka Yamauchi (MDB) x Filippi (PT)

Taboão da Serra: Engenheiro Daniel (União Brasil) x Aprígio (Podemos)