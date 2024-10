Lucas Pavanato e mãe de Isabella Nardoni são os vereadores mais votados de São Paulo

Dr. Murillo Lima (PP), Sargento Nantes (PP) e Amanda Paschoal (PSOL) completam a lista dos cinco campeões de voto na capital paulista

Reprodução/Instagram/@lucaspavanato Lucas Pavanato teve o apoio do deputado estadual Fernando Holiday durante a campanha



Candidatos novatos se destacaram na corrida pela Câmara Municipal de São Paulo. Lucas Pavanato, do PL, liderou a votação na capital paulista — e no Brasil — com mais de 160 mil votos, seguido por Ana Carolina Oliveira, do Podemos, que obteve quase 129 mil. Ambos têm atraído a atenção do eleitorado, especialmente por suas propostas e perfis distintos. Ex-membro do MBL (Movimento Brasil Livre), Pavanato, de apenas 25 anos, conta com o apoio do deputado federal Fernando Holiday (PL) e se posiciona em temas polêmicos, como a proibição do aborto. Ana Carolina possui uma forte presença nas redes sociais com 1,7 milhões de seguidores, prioriza a proteção de crianças e grupos vulneráveis. Ela é mãe de Isabella Nardoni, morta em 2008 em um caso que gerou comoção nacional. Alexandre Nardoni, pai da menina, e Anna Carolina Jatobá, a madrasta, foram condenados pelo assassinato.

Além de Pavanato e Oliveira, outros candidatos também superaram a marca de 100 mil votos, como Dr. Murillo Lima e Sargento Nantes, ambos do PP. A Câmara de São Paulo, que possui 55 cadeiras, é a maior do Brasil. Neste pleito, 1.016 candidatos se inscreveram, representando quase 50% do total de 2.002 que se registraram em 2020. As recentes reformas eleitorais podem contribuir para uma maior estabilidade nas composições das câmaras municipais em todo o país, reduzindo a fragmentação política. Os candidatos mais votados incluem nomes como Amanda Paschoal (PSOL), Rubinho Nunes (União Brasil) e Luna Zarattini (PT). Também entraram no Legislativo municipal Luana Alves (PSOL), Dra. Sandra Tadeu (PL), Zoe Martinez e Pastora Sandra Alves (União Brasil).

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA