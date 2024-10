Mais de 280 municípios brasileiros vão ter eleições com candidato único

Região Sudeste é a que mais concentra essas candidaturas únicas, com 93 cidades, seguida pelo Sul, com 78, e pelo Nordeste, com 64

ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO RS - TRE/RS - POLÍTICA - Imagens do escritório do Tribunal Regional Eleitoral - TRE, em Caxias do Sul, com uma urna eletrônica para que os eleitores se familiarizem com a sequência de votação para prefeito e vereadores, que acontecerá em outubro de 2024, além de adotarem as providências de regularização de sua situação eleitoral ou o cadastramento inicial e demais informações sobre as eleições. Registradas em Caxias do Sul, RS, nesta segunda-feira (09). 09/08/2024



Em 2024, um total de 289 municípios brasileiros já definiram seus futuros prefeitos, uma vez que apenas um candidato se apresentou em cada localidade. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a eleição será decidida pela maioria dos votos válidos, e em situações de candidaturas únicas, um único voto válido é suficiente para a confirmação do resultado. Este ano, o Brasil registrou um número recorde de cidades com apenas um candidato ao cargo de prefeito, mais do que o dobro em comparação a 2020, quando 107 municípios enfrentaram a mesma situação. A região Sudeste é a que mais concentra essas candidaturas únicas, com 93 cidades, seguida pelo Sul, com 78, e pelo Nordeste, com 64. O Centro-Oeste possui 36 e o Norte, 18 cidades nessa condição. Minas Gerais lidera a lista de estados com mais municípios nessa situação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A falta de interesse da população em se candidatar a cargos públicos é uma preocupação levantada por especialistas, que apontam para a dificuldade de controle social sobre a política. Paulo Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), enfatiza que a ausência de concorrência eleitoral limita a possibilidade de escolha entre diferentes propostas para o desenvolvimento das cidades. Além disso, os desafios enfrentados pelos Executivos municipais, como a ampliação das responsabilidades e a escassez de recursos financeiros, têm contribuído para o aumento das candidaturas únicas. O professor Rodrigo Rossi Horochovski destaca a relevância de eleições competitivas e justas para a saúde da democracia e para o fortalecimento do controle social.

A distribuição das candidaturas únicas por unidade da federação em 2024 é a seguinte: Alagoas com 5, Amazonas com 2, Bahia com 3, Ceará com 6, Espírito Santo com 1, Goiás com 22, Maranhão com 7, Minas Gerais com 54, Mato Grosso do Sul com 4, Mato Grosso com 10, Pará com 6, Paraíba com 10, Pernambuco com 7, Piauí com 13, Paraná com 23, Rio de Janeiro com 3, Rio Grande do Norte com 12, Rondônia com 2, Rio Grande do Sul com 50, Santa Catarina com 5, Sergipe com 1, São Paulo com 35 e Tocantins com 8. No total, 289 cidades brasileiras estão com candidaturas únicas para a eleição de prefeitos, refletindo uma tendência preocupante no cenário político atual. A situação levanta questões sobre a representatividade e a diversidade de propostas que a população poderá escolher nas próximas eleições.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA