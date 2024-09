Pablo Marçal admite ‘cena’ em agressão de Datena em debate

Candidato do PRTB declarou que não necessitava do transporte médico e que poderia se dirigir ao hospital ‘correndo’

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo Marçal olha para o curativo no braço direito, ocasionado pela cadeirada de Datena



O influenciador Pablo Marçal, do PRTB, reconheceu que encenou uma situação no percurso de ambulância após ser agredido com uma cadeira pelo apresentador José Luiz Datena, do PSDB, durante um debate. Ele declarou que não necessitava do transporte médico e que poderia se dirigir ao hospital “correndo”. Marçal enfatizou que sua intenção era expor a verdadeira natureza das pessoas envolvidas. Em um vídeo gravado na ambulância, o influenciador aparece deitado em uma maca, com a cabeça apoiada em uma caixa de luvas e utilizando uma máscara de oxigênio. O boletim médico revelou que ele sofreu traumatismo na região do tórax à direita e no punho direito, mas sem complicações significativas.

Marçal fez uma comparação a facada de Jair Bolsonaro e o atentado a Donald Trump, mas essa analogia foi amplamente rejeitada por outros políticos. Após o incidente, a equipe de Marçal levantou a possibilidade de uma fratura na costela, embora imagens mostrassem que ele continuou a provocar Datena. O influenciador compartilhou mais de 25 postagens no Instagram relacionadas ao ocorrido. Um legista avaliou que ele teve uma lesão leve, sem sinais de fratura, e a defesa de Marçal registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra Datena.

Durante sua internação, os médicos indicaram que seu estado de saúde era considerado de baixo risco. Um dos profissionais de saúde mencionou a presença de uma “linhazinha de fratura” no sexto arco costal, enquanto Marçal descreveu o episódio como um simples “esbarrão”.

