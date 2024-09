Pablo Marçal enfrenta 162 processos e investigações criminais que somam R$ 172 milhões em pedidos de indenização

Ações judiciais abrangem tanto a esfera eleitoral quanto a Justiça comum, onde ele é acusado de difamação, calúnia e promessas de recompensas

Reprodução/Jovem Pan News Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo



O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, está sob a mira da Justiça, enfrentando um total de 162 processos que somam cerca de R$ 172 milhões em pedidos de indenização. As ações judiciais abrangem tanto a esfera eleitoral quanto a Justiça comum, onde ele é acusado de difamação, calúnia e promessas de recompensas, como a oferta de US$ 1 milhão para quem encontrasse processos contra ele. No setor trabalhista, Marçal e suas empresas estão lidando com 39 ações movidas por ex-funcionários que buscam o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de benefícios. Um caso notável envolve um ex-colaborador da Resort Digital, que alega ter sido forçado a deixar a empresa após solicitar ajuda para um empréstimo, além de reivindicar indenização por danos morais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além das questões trabalhistas, o candidato também enfrenta processos por danos morais que totalizam R$ 495.600. As investigações criminais que o envolvem incluem uma acusação de tentativa de homicídio, o que agrava ainda mais sua situação legal. No campo eleitoral, ele é alvo de 89 representações, sendo uma delas do PSB, que resultou no bloqueio de suas contas nas redes sociais devido a alegações de abuso de poder econômico. A Polícia Federal está investigando Marçal por supostos crimes eleitorais relacionados à sua candidatura à Presidência em 2022.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA