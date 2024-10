Paraná Pesquisas: Adriane Lopes lidera o segundo turno em Campo Grande com 48%

Cidade de Mato Grosso do Sul é a única capital com duas mulheres na disputa; vantagem de candidata do PP é de 6,4 pontos percentuais

Reprodução/Paraná Pesquisas De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.ºMS-06954/2024 para o cargo de prefeito



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (14) sua pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, onde a disputa se encontra no segundo turno. De acordo com o levantamento estimulado, ou seja, onde é citado o nome dos candidatos, Adriane Lopes, do PP, lidera com 48% das intenções de voto. A sua adversária Rose Modesto, do União Brasil, tem 41,6%. Campo Grande é a única capital com duas mulheres na disputa do segundo turno.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A pesquisa atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.ºMS-06954/2024 para o cargo de prefeito.

Publicado por Matheus Lopes