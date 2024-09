Tabata Amaral aponta ‘jogo combinado’ entre Nunes e Marçal e diz que Marina Helena ‘vai ter o que merece’

Candidata do PSB estranhou suposta trégua após empresário defender o atual prefeito de críticas sobre a qualidade do ar em São Paulo

Durante o debate desta sexta-feira (20) entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB) criticou o que chamou de “jogo combinado” entre Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB). A acusação surgiu após Marçal defender o atual prefeito em relação às críticas sobre a qualidade do ar na cidade. Tabata expressou descontentamento com a postura dos candidatos: “Estou achando curioso esse joguinho em que todo mundo virou amiguinho”, declarou. Marçal, por sua vez, também fez críticas ao atual prefeito, mencionando um boletim de ocorrência relacionado à violência doméstica e uma suposta ligação de Nunes com a chamada “máfia das creches”. O emdebista rebateu as acusações, negando qualquer envolvimento em irregularidades e ironizando a rejeição de Marçal entre os eleitores. “Tenho uma vida absolutamente limpa. Nunca fui indiciado ou condenado.”

Além disso, Tabata comentou as acusações feitas por Marina Helena (Novo), que alegou, sem provas, que a candidata teria usado um jatinho particular para visitar o namorado, João Campos (PSB), prefeito de Recife. Tabata negou as acusações e afirmou que levará a questão à Justiça. “Ela conseguiu um palco momentâneo, mas agora vai ter que se explicar na Justiça. Ela vai ter o que merece”, afirmou.

