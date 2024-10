Tabata Amaral declara apoio a Boulos no 2ª turno

Candidata do PSB recebeu mais de 600 mil votos e ficou em quarto lugar após apuração dos resultados

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Tabata Amaral foi a 4ª candidata mais votada nas eleições em São Paulo



A candidata à prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral, declarou na noite deste domingo (6) apoio a Guilherme Boulos (PSOL), no segundo turno das eleições, marcado para dia 27 de outubro. Ele vai enfrentar Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito. “Eu vou votar em Guilherme Boulos. Porque eu não consigo e não conseguiria jamais colocar o meu voto em um projeto liderado por Ricardo Nunes”disse Tabata. “Mas saibam, eu e Guilherme Boulos representamos projetos absolutamente diferentes para São Paulo e para o Brasil”, acrescentou a candidata. Em declaração após a apuração das urnas, que mostrou a candidata em quarto lugar com 9,93% dos votos, ela falou sobre sua campanha e os votos recebidos. “Eu não estou fazendo juízo de valor na qual eu acredito, o grupo político na qual eu tenho alegria de liderar, é um projeto diferente para São Paulo. Um voto de coragem porque é isso que as 600 mil pessoas esperam de mim”, disse a candidata. “São projetos diferentes, mas a gente vai seguir caminhando manhã, tarde e noite para que a gente possa ter São Paulo do jeito que a gente merece”, acrescentou.