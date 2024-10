TRE-RJ anula candidatura de Professor Joziel e define Leo Vieira como novo prefeito São João de Meriti

Anulação ocorreu devido a irregularidades relacionadas ao seu vice, Felipe Juventude, que não apresentou a documentação necessária; desta forma, não haverá segundo turno na cidade

O município de São João de Meriti, localizado no estado do Rio de Janeiro, não realizará o segundo turno das eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) decidiu anular a candidatura do Professor Joziel, do Democracia Cristã (DC), o que resultou na anulação de seus 2.624 votos. Com essa decisão, Leo Vieira, do Republicanos, que obteve 122.399 votos, passa a ter 50,94% dos votos válidos. A anulação da candidatura de Joziel ocorreu devido a irregularidades relacionadas ao seu vice, Felipe Juventude, que não apresentou a documentação necessária para comprovar sua filiação ao partido dentro do prazo estipulado.

A juíza Renata Travassos, responsável pela 88ª Zona Eleitoral, foi quem proferiu a sentença que resultou nessa situação. Com a decisão do TRE-RJ, Leo Vieira se torna o provável novo prefeito de São João de Meriti, uma vez que ele não terá um adversário no segundo turno. O candidato Valdecy da Saúde, do PL, que recebeu 81.102 votos, não poderá mais competir, já que a eleição foi decidida em primeira instância.

A formalização da vitória de Leo Vieira deve ocorrer no cartório da 88ª Zona Eleitoral na próxima sexta-feira, dia 11.

