TRE-RJ barra candidatura de ex-governador Garotinho a vereador

Reprodução/Instagram/@anthonygarotinho Anthony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro



O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) negou na segunda-feira (9), o registro de candidatura a vereador do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos). A juíza Maria Paula Gouvêa Galhardo atendeu a um pedido do Ministério Público Eleitoral, que alegou que Garotinho é inelegível até 2026 devido a uma condenação por improbidade administrativa. Em resposta à decisão, Garotinho anunciou que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele afirmou que sua trajetória política sempre foi marcada por perseguições, especialmente por sua defesa dos interesses do povo. A negativa do TRE-RJ ocorre em um contexto em que, em agosto, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia concedido um habeas corpus que permitia sua candidatura nas eleições municipais.

A condenação que levou à inelegibilidade de Garotinho está relacionada a fraudes ocorridas na Secretaria de Saúde do Estado entre 2005 e 2006, período em que ele ocupava o cargo de secretário. Essa condenação resultou na suspensão de seus direitos políticos por oito anos e na obrigação de ressarcir mais de R$ 234 milhões aos cofres públicos. Além disso, a decisão do TRE-RJ se deu após a suspensão de uma condenação anterior de 13 anos e 9 meses por compra de votos, que estava vinculada à Operação Chequinho.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA