Eleições 2026: Paraná Pesquisas simula cenários com Lula contra Bolsonaro, Michelle, Tarcísio, Ratinho Júnior e Zema

Presidente da República lidera em todas as hipóteses apresentadas, mas está em empate técnico contra o seu antecessor; no entanto, governo federal teve maior índice de desaprovação (48%) do que de aprovação (47,2%)

Divulgação/Paraná Pesquisas Lula alcançou 38,6% das intenções de voto contra 36,9% do ex-presidente Jair Bolsonaro



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (29) um levantamento sobre as eleições presidenciais de 2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera nos cinco cenários apresentados, com vantagem apertada sobre Jair Bolsonaro (PL) no primeiro — 38,6% do petista contra 36,9% do ex-presidente. Como a pesquisa tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, os dois estão em empate técnico. Ciro Gomes (PDT), o terceiro colocado, ficou com 7,9%. Também foram listados Ronaldo Caiado (União Brasil), que chegou a 3%; Eduardo Leite (PSDB), com 1,9%; e Helder Barbalho (MDB), 0,5%. Nas outras hipóteses, os possíveis substitutos de Bolsonaro variaram entre Michelle Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Júnior (PSD) e Romeu Zema (Novo). Dos quatro, a ex-primeira-dama teve o melhor desempenho, com 30,3% das intenções de voto. O governador de Minas Gerais, o pior: 13,1%.

Em um segundo turno contra Jair Bolsonaro, o petista venceria por 44,1% a 41,9%. Contra Michelle, a vantagem também é do atual presidente: 44,3% a 39,1%, mas ela cai se a ex-primeira-dama tiver o apoio formal de seu marido: 43,8% para Lula e 40,2% para a presidente do PL Mulher. Em uma disputa com Tarcísio, o petista chegaria a 44,4% contra 36,2% do governador de São Paulo. A diferença pouco muda se o atual governador tiver o apoio de Bolsonaro: 44,2% a 38,5%. Apesar da liderança, o governo federal teve maior índice de desaprovação (48%) do que de aprovação (47,2%). A gestão do presidente é considerada boa ou ótima por 33,4% dos entrevistados, regular por 25,6% e ruim ou péssima por 39,5%.