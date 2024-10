Geraldo Alckmin apoia Tabata Amaral na candidatura à Prefeitura de São Paulo

Vice-presidente declarou que sua correligionária ‘honrou São Paulo’ e ‘elevou o nível da campanha’

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Tabata votou acompanhada também pela esposa de Geraldo, Lu Alckmin, e pelo ministro do Empreendedorismo, Márcio França



O vice-presidente Geraldo Alckmin manifestou apoio à candidatura de Tabata Amaral, do PSB, para a prefeitura de São Paulo. Durante sua votação no Colégio Santo Américo, Alckmin ressaltou que sua participação eleva a qualidade da campanha eleitoral. “Tabata deu bons exemplos nessa campanha por sua coragem, postura e seu trabalho. Honrou São Paulo. A candidatura brilhou e elevou o nível da campanha, que foi infelizmente caracterizada pela selvageria que nós vimos”.

Tabata Amaral, por sua vez, demonstrou satisfação com o andamento de sua campanha. “Esse não é um projeto para alguém ficar mais rico, mais famoso, ter mais dinheiro. Pelo contrário, reúne pessoas de tempos diferentes, mas que se encontram nessa visão de mundo”. Ao ser indagada sobre a possibilidade de um segundo turno nas eleições, Tabata reafirmou sua determinação em continuar na disputa. “Nós estaremos no segundo turno.”

Sua postura reflete um compromisso firme com a candidatura e com as propostas que está apresentando aos eleitores. A interação entre Alckmin e Amaral destaca a importância de alianças e apoios estratégicos nas eleições municipais, especialmente em uma cidade tão influente como São Paulo.

