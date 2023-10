Elenco de ‘Friends’ lamenta morte de Matthew Perry: ‘Somos uma família’

Atores reagiram ao falecimento do colega de elenco em uma nota publicada pela revista People

Divulgação/HBO Max/26.05.2021 Elenco da série reunido em um episódio especial que foi ao ar depois de 17 anos do término de 'Friends'



O elenco da série ‘Friends’ se manifestou pela primeira vez após o falecimento do ator Matthew Perry, que interpretava o personagem Chandler Bing na série. O comunicado foi publicado na revista People nesta segunda-feira, 30. “Estamos todos totalmente arrasados com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família”, diz a nota, assinada por Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc. “Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável. Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo”. Matthew Perry morreu no último sábado, 28, aos 54 anos, em sua casa em Los Angeles.